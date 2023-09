Die spanische Verkehrsbehörde (DGT) hat im Laufe dieses Sommers bereits 20.400 Autofahrer, die in der Sommerzeit zwischen 10 Uhr und 22.30 Uhr auf die Halbinsel Formentor gefahren sind, mit Strafzetteln belegt. In der Hochsaison ist es nämlich verboten, mit dem eigenen Auto oder dem Mietwagen zu dem beliebten Aussichtspunkt samt Leuchtturm auf Mallorca zu fahren. Trotz dieser hohen Zahl ist im Vergleich zum vergangenen Jahr ein deutlicher Rückgang der Verstöße zu verzeichnen, denn im Sommer 2022 waren es sogar 50.000 Pkw, die sich nicht an die Regeln hielten.

Die Absperr-Maßnahme des Straßenbauamts des Inselrates soll dazu führen, dass die Verkehrsbelastung in der Hochsaison eingeschränkt wird. In diesem Jahr wurde das Fahrverbot sogar um einen Monat verlängert und dauert vom 1. Juni bis Ende September. Ab Kilometer 8,7 der "Carretera Formentor" ist die Straße, die zumnördlichsten Punkt der

Baleareninsel führt, autofrei. Tatsächlich konnte dieser Plan zur Regulierung des Verkehrschaos und der Verringerung der kilometerlangen Staus auf der Halbinsel viel bewirken. Denn im Jahr 2022 lag die Zahl der Fahrzeuge, die auf die Halbinsel im Nordosten der Insel fuhren, noch bei 2207 im Durchschnitt am Tag und in Sommer 2023 waren es lediglich 2053 Fahrzeuge. Der Großteil der Fahrzeuge fuhr dabei innerhalb der Sperrzeit, während ein kleiner Teil hingegen in der Zeit zwischen 22.31 Uhr und 9.59 Uhr auf der Halbinsel unterwegs war. In der Vergangenheit beschwerten sich die Fahrer von Taxis und der TIB-Überlandbusse über die große Anzahl von Pkws und Staus, die sogar zu Gefahrensituationen im Straßenverkehr geführt hätten. Durch die Installation von Straßenschildern konnten die zuständigen Behörden die Verkehrssituation auf Formentor jedoch teilweise in den Griff bekommen. Darüber hinaus wurde am Strandparkplatz vor Ort eine Schranke mit einer Ampelanlage installiert, die auf Rot umschaltet, wenn der Parkplatz voll ist. In den Sommermonaten dürfen tagsüber zu dem bei Urlaubern beliebten Leuchtturm daher nur TIB-Busse, Anwohner, sowie die Fahrzeuge der Rettungsdienste und Personen mit eingeschränkter Mobilität fahren (Genehmigungen müssen bis zu drei Werktage zuvor unter folgender E-Mail-Adresse beantragt werden: formentor@dgt.es). Bei einem Verstoß gegen die Zufahrtregeln droht ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, welches bei rechtzeitiger Zahlung auf 100 Euro reduziert wird.