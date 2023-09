Mallorca, seine Menschen und Urlauber genießen momentan den schönen Spätsommer: mit 30 Grad tagsüber und kühleren Nächten ist es eine der beliebtesten Reisezeiten. Mitte September ist Weihnachten für die meisten wohl noch ziemlich weit entfernt, doch es ist nicht mehr lange, bis die besinnlichste Zeit des Jahres losgeht. In Palma de Mallorca kümmert man sich jetzt schon darum, dass alles sitzt. Denn in diesen Tagen wird die Weihnachtsbeleuchtung im Stadtkern angebracht. Dafür sind Fahrzeuge mit Arbeitsbühnen unterwegs, von denen aus die Mitarbeiter die Weihnachtsbeleuchtung aufhängen.

Mit diesen Wagen werden die Lichterketten um die Bäume und Palmen gewickelt, wie hier in der Calle 31 de Desembre. Foto: R.L.

Passiert ist das schon in einigen beliebten Einkaufsstraßen im Stadtzentrum. In diesem Jahr kostet die Weihnachtsbeleuchtung knapp 63.000 Euro. Das sind nochmal mehr als im vergangenen Jahr, als sie 40.000 Euro kostete. Auch der Termin für das Einschalten steht schon fest: am Abend des 23. Novembers 2023. Jedes Jahr ist dies ein riesiges Event, zu dem tausende Besucher kommen. Rund um den Passeig del Born und die Plaça de la Reina, aber auch auf dem Rathausplatz und der Plaça Major, kommen Einheimische und Urlauber zusammen, um den offiziellen Start der Weihnachtszeit auf Mallorca zu feiern.

Ebenfalls laufen die Planungen zu den zahlreichen Weihnachtsmärkten auf der Insel. In diesem Jahr wird der deutsche Weihnachtsmarkt in Santa Ponça, genauer in Son Bugadelles, wieder stattfinden. Nach der Zwangspause im vergangenen wegen Unstimmigkeiten mit der Gemeinde wird er in dieser Saison wieder ausgerichtet. Die genauen Daten stehen auch schon fest: vom 25. November bis 17. Dezember wird der Markt werktags von 17 bis 22 Uhr sowie am Wochenende und feiertags zwischen 10 und 22 Uhr. Ein Teil des Weihnachtsmarkts in Palmas Altstadt wird in diesem Jahr umziehen. Wegen der Bauarbeiten auf der Plaça d'Espanya werden die Buden im Bahnhofspark Parc de Ses Estacions aufgebaut.