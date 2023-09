Noch planschen die Urlauber und Einheimischen im Meer und genießen die lauen Sommerabende – auf Mallorca beschäftigt sich in diesen Tagen wahrscheinlich kaum einer mit der Weihnachtszeit. Doch so langsam laufen die Vorbereitungen für die "schönste Zeit des Jahres". Am Donnerstag, 23. November, wird in Palma die Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt gegeben. Damit geht der Run auf Weihnachten richtig los. Jedes Jahr kommen hunderte Besucher, um sich das Event rund um den Passeig des Born und die Plaça de la Reina anzusehen. In diesem Jahr kostet die Weihnachtsbeleuchtung knapp 63.000 Euro. Das sind nochmal mehr als im vergangenen Jahr, als sie 40.000 Euro kostete.

Das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung wird von Tanz- und Musikaufführungen begleitet. In diesem Jahr wird das Spektakel auf einen Donnerstag fallen. Wahrscheinlich ist der Termin bewusst gewählt und fällt auf den Vortag des "Black Fridays". Das ist auch schon in der Vergangenheit passiert, um das Event bewusst abzusetzen. An diesem umsatzstarken Tag locken viele Händler, online und offline, mit Rabatten. Ursprünglich kommt er aus den USA, findet aber seit einigen Jahren auch in Europa großen Anklang. Zum Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung versammeln sich jedes Jahr viele Schaulustige im Herzen von Palmas Altstadt. Schon im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung sich einiges einfallen lassen: Neu war zum Beispiel die riesige, neun Meter hohe, begehbare Kugel sowie ein zwölf Meter hoher Stern an der Plaza Puerta de Santa Catalina. Für viele Einheimische und Urlauber wurden diese Stellen zu Foto-Hotspots. Außerdem waren 90 Prozent der Beleuchtung erneuert worden. 2022 sind in der Balearen-Hauptstadt 282 Kilometer lange Girlanden, 1106 beleuchtete Bäume und beinah 2000 Kugeln und Sterne aufgehängt worden. Üblicherweise wird ein Kind, ein Verein oder eine gemeinnützige Organisation ausgewählt, die den Button drücken dürfen, um die Beleuchtung anzuknipsen. Dann werden tausende Fotos geschossen und man hört ein "Oooooooh" durch die Menge raunen. Danach leuchtet die gesamte Stadt in strahlendem Licht: unter anderem der Rathausplatz Plaça de Cort oder auch die Plaça Mayor. Auch die kleinen Gassen und Einkaufstraßen sind schön beleuchtet. Auf Mallorca sind auch schon weitere Weihnachtstermine in den vergangenen Tagen bekannt geworden. Der beliebte, deutsche Weihnachtsmarkt in Santa Ponça wird in diesem Jahr wieder stattfinden. Vom 25. November bis 17. Dezember werden die Buden in Son Bugadelles aufgebaut sein. Ein anderer Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr umziehen müssen. Wegen der Bauarbeiten auf der Plaça España in Palma werden die Buden im Parc de Ses Estacions aufgebaut, der oberhalbt des zentralen Platzes liegt.