Seit Beginn des Sommers sind die Preise für Diesel und Benzin bereits um 8,57 Prozent gestiegen und haben damit in Spanien, und somit auf Mallorca, den höchsten Stand seit September 2022 erreicht. In der aktuellen Woche liegt der Spritpreis somit mit 1,735 Euro je Liter um 0,23 Prozent höher als noch vor sieben Tagen.

Damit liegen die Preise für beide Kraftstoffarten deutlich über dem Niveau, das sie vor dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Krieges hatten, nämlich 1,479 Euro pro Liter Diesel und 1,594 Euro je Liter Benzin.

Aufgrund des politischen Konflikts in Osteuropa und der damit in Zusammenhang gestiegenen Spritpreise hatte Spanien 2022 einen Tankrabatt eingeführt: Im vergangenen Jahr hat die spanische Zentralregierung zwischen dem 1. April und 31. Dezember jeden Liter getankten Treibstoff mit 20 Cent subventioniert, wobei 15 Cent der Staat und fünf Cent die Mineralölkonzerne beisteuerten.

Trotz der gestiegenen Spritkosten liegt der Preis für bleifreies Benzin in Spanien derzeit weiterhin unter dem EU-Durchschnitt, der 1,831 Euro pro Liter beträgt. Auch der Preis für Diesel ist in dem südeuropäischen Land niedriger als in der EU, wo er durchschnittlich 1,753 Euro je Liter kostet.