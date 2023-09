Der spanischen Nationalpolizei machen Diebstahlsdelikte auf den Etagen für Mietwagen im Parkhaus des Flughafens von Mallorca zunehmend Sorgen. Sie appellierte eindringlich an die Menschen, die dort ihre Autos abgeben oder abholen, vorsichtig zu sein und tunlichst die Habseligkeiten im Blick zu behalten.

Hintergrund der Warnung sind zwei Festnahmen in den vergangenen Tagen: Ein 43-jähriger Moldawier und ein 63-jähriger Serbe, die in Spanien bereits 111-mal festgenommen worden waren, gingen den Beamten dort ins Netz. Die Kriminellen waren zuvor vor allem in Ferienorten in Katalonien aktiv und planten offenbar, ihr illegales Tun auf Mallorca auszuweiten.

Am vergangenen Samstag hatten die Kriminellen im Parkhaus ein deutsches Touristenpaar, das gerade erst auf die Insel gekommen war, zunächst abgelenkt. Dann entwendete den Bundesbürgern einer der Täter eine Tasche, in welcher sich Objekte im Wert von 4700 Euro befanden. Die Männer wurden später aufgespürt und festgenommen.

Der Flughafen ist bei Langfingern äußerst beliebt: Sie bestehlen auch Passagiere, die ihre Koffer aufgeben wollen, oder erwarten diese im Ankunftsbereich. Die nicht selten extra aus dem Ausland angereisten Täter nutzen dabei die Naivität und Unsicherheit vieler Touristen aus, um sich an ihren Habseligkeiten zu vergreifen.