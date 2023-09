Sie machen Urlaubern und Residenten auf Mallorca in diesen Tagen das Leben schwer: die Plagegeister namens Mücken. Es ist nahezu unmöglich, in Ruhe draußen zu sitzen, denn vor allem am Nachmittag und Abend kriechen sie aus ihren Löchern und sorgen für juckende Quaddeln. Ist es eine gefühlte Wahrheit, dass es im Moment auf Mallorca mehr Mücken gibt? "Nein", sagt Prof. Miguel Ángel Miranda, Mückenforscher und Zoologe an der Balearen-Universität. Und das liegt vor allem an den Wetterkapriolen der vergangenen Tage, erklärt er auf Anfrage von MM.

"Die Kombination aus Regen und Hitze beschleunigt den Mückenzyklus und deshalb gibt es zu dieser Jahreszeit mehr Mücken", so der Mückenexperte. Und tatsächlich sind aktuell mehr Mücken unterwegs als ganzen Sommer über. Denn "die milderen Temperaturen im Vergleich zum Sommer und der Regen machen es den Mücken leichter, sich zu vermehren", sagt Miguel Ángel Miranda. Hinzu kommt, dass die Stiche der Asiatischen Tigermücke das Dengue-Fieber übertragen können. In Deutschland hat es in diesem Sommer bereits einige Fälle gegeben. Das Thema ist auch auf den Balearen bekannt, auch wenn es momentan kein "Problem" darstellt. Der Mückenexperte der Balearen-Uni berichtet von Fällen, die es auf Ibiza gegeben habe. Und er ordnet ein: "Die Balearen sind also ein Risikogebiet, was die lokale Übertragung von Krankheiten durch die Tigermücke angeht." Wer einen Garten, einen Balkon oder eine Terrasse hat, sollte aufpassen, dass sich kein Wasser sammeln kann. In Gießkannen, Blumen- oder Untertöpfen bleibt oft Regenwasser stehen, das die ideale Brutstätte für Mücken ist. Lavendel, Zitronenmelisse und Basilikum strömen Düfte aus, die den Mücken gar nicht gefallen. Ebenso verhält es sich mit Räucherstäbchen, Zitronella-Kerzen oder Rauch-Spiralen. In Supermärkten, Drogerien und China-Warenläden auf Mallorca gibt es Auswahl in Hülle und Fülle. Auch lange Kleidung zu tragen, kann Abhilfe schaffen. Ebenfalls kann es helfen, an Türen und Fenstern Netze oder Gitter anzubringen, oder zu Repellent-Sprays wie Autan zu greifen. Hier lesen Sie einen ausführlichen Artikel zum Thema Mückenbekämpfung aus dem MM-Archiv. Der deutsche Biologe und Ökologe Dr. Norbert Becker, der seit Jahrzehnten in Deutschland, Europa und sogar Indien zum Thema Mücken forscht, verrät die besten Tipps gegen Mücken.