Infolge eines Großbrands haben die Behörden am Dienstagabend die sofortige Evakuierung eines Seniorenheims in Mallorcas Hauptstadt Palma veranlasst. Nach Angaben von MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" brach das Feuer gegen 20 Uhr im Obergeschoss der zentral gelegenen Einrichtung Fontsana aus. Auf Videos, die im Netz umgehend viral gingen, waren deutlich die in den Nachthimmel aufsteigenden Flammen zu sehen. Alarmierte Rettungskräfte, darunter Feuerwehr, Notarzt und Polizei, rückten umgehend mit einer Hundertschaft an. Noch vor 21 Uhr gab die Feuerwehr schließlich Entwarnung. Verletzte gab es ersten Berichten zufolge nicht zu beklagten. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens gaben die Behörden noch keine Auskunft.

Kurz nach Bekanntwerden des Brandes ordneten die Sicherheitskräfte die sofortige Evakuierung des Seniorenheimes an. Medienberichten zufolge waren davon insgesamt 131 Personen betroffen, überwiegend Heiminsassen, aber auch Pflegekräfte der Einrichtung. Die Polizei brachte die Menschen vorübergehend auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes unter. Nach den Löscharbeiten machten sich Experten der Feuerwehr an eine Evaluierung der Schäden an dem Gebäude. Von deren erster Einschätzung hänge ab, ob ein Teil der Senioren wieder seine Zimmer aufsuchen dürfe, hieß es Medienberichten zufolge. Polizei und Feuerwehr haben derweil die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.