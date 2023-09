In drei Parkhäusern in Palma de Mallorca wird das Abstellen eines Fahrzeugs künftig nicht mehr als fünf Euro pro Tag kosten. Wie das städtische Parkplatz-Management "SMAP" am Dienstag mitteilte, handelt es sich um die Parkhäuser an der Ein- und Ausfallstraße Carrer Manacor, am Sa-Riera-Sturzbach und am die einrichtung namens Santa Pagesa im Viertel S'Escorxador.

Damit sparen Autofahrer zehn Euro. Es handelt sich um eine Reduktion von 66 Prozent. Um die Situation angesichts vieler Mietwagenfahrer zu entlasten, plant die von Oberbürgermeister Javier Martinez geführte Stadtverwaltung weiterhin ein unterirdisches Parkhaus am Paseo Marítimo. Der Uferboulevard wird zurzeit zu einem fußgänger- und radfahrerfreundlichen Areal umgestaltet. Der Kommunet geht es darum, Parkhäuser jenseits der Altstadt zu verbilligen, um die Menschen dazu zu bewegen, einige Strecken in Stadtbussen zurückzulegen. An wolkigen Tagen strömen Tausende Mietwagenfahrer aus den Hotels der Insel in die Stadt. Deswegen kommt es regelmäßig zu Staus auf den Einfallstraßen.