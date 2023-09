Auf Mallorca wird das Wetter wieder wechselhaft. Nach Angaben des staatlichen spanischen Wetteramtes Aemet werden am Freitag erneut Niederschläge auf der Insel erwartet. Insbesondere am Vormittag sind Regenschauer möglich. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 70 Prozent. Zudem ist mit einem Rückgang der Temperaturen zu rechnen.

Am Donnerstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Zudem prognostiziert Aemet einen überwiegend bewölkten Himmel. In Palma liegen die Mindesttemperaturen bei 21 Grad, die Höchstwerte erreichen 28 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt 26 Grad.

Am Freitag hält dann das Tiefdruckgebiet aus dem Atlantik Einzug auf Mallorca. Dieses bringt eine Kaltfront auf die Insel. Bis zum Nachmittag kann es in einigen Regionen zu Niederschlägen kommen, die Temperaturen kühlen auf 25 Grad herunter. Das unbeständige Wetter ist aber nur von kurzer Dauer: Bereits am Nachmittag lockert sich der Himmel wieder auf und die Sonne zeigt sich häufiger.

Nach aktuellen Prognosen des Wetterdienstes bleibt es am Wochenende unbeständig. Während es am Samstag überwiegend sonnig wird, zieht sich der Himmel am Sonntag wieder zu. Auch Gewitter und Regenschauer sind nicht auszuschließen. Die Temperaturen liegen bei 25 Grad, nachts sinkt das Quecksilber auf 15 Grad. Die wärmere Bettdecke kann also langsam aber sicher aus dem Schrank gekramt werden.