Wilde Ziegen sind auf Mallorca zu einem echten Problem geworden, nicht nur für die Anwohner, sondern auch für den Straßenverkehr. So kommt es vor, dass die Vierbeiner Straßen blockieren und Autofahrer abrupt abbremsen müssen. Auf der Suche nach Futter und Wasser dringen die Tiere sogar in private Gärten ein. Besonders in Camp de Mar und Andratx ist es häufig zu solchen Vorfällen gekommen, sodass es jüngst immer mehr Beschwerden von Nachbarn gab.



Die wilden Bergziegen sorgten bereits in der Vergangenheit dafür, dass zahlreiche Vorgärten der Anwohner zerstört wurden. Bei den hohen Sommertemperaturen und dem Wassermangel kommt es immer wieder dazu, dass sich die Ziegen an privaten Pools bedienen oder Pflanzen anknabbern. Der Grund dafür könnte nach Angaben von Experten sein, dass die Tiere nicht mehr genug Futter in ihren Habitaten im nahegelegenen Tramuntana-Gebirge finden.

Einigen Hausbesitzerin geht das zu weit: Sie haben ihre Gärten mit einer elektrischen Umzäunung versehen, um zu verhindern, dass die Tiere ihre Pflanzen essen. Obwohl manch einer zu diesen drastischen Maßnahmen greift, gibt es auch Gegenstimmen: Einige Nachbarn bezeichnen dieses Verhalten als Tierquälerei.

"Wir sind in ihren Lebensraum eingedrungen, und jetzt leiden wir unter den Folgen", sagte ein Wanderer in der Gegend von Cala Blanca in Camp de Mar. Vor einem Monat versicherte die Stadtverwaltung in Andratx, dass "ein Unternehmen die Ausbreitung dieser Tiere kontrollieren und in verschiedenen Gebieten tätig werden wird".