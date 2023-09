Der Herbst ist da! An diesem Samstag beginnt auch auf Mallorca die neue Jahreszeit. Der Herbst wird in diesem Jahr exakt 89 Tage und 21 Stunden dauern, ehe am Freitag, 22. Dezember, der Winter Einzug hält. Langfristig erwarten die Meterologen auf der Insel höhere Temperaturen als gewöhnlich, dafür soll es auch öfter regnen als in der Vergangenheit. Davon kann aber im Moment noch keine Rede sein. Denn: Der Herbst hat auf der Insel zur Freude von Einheimischen und Urlaubern mit viel Sonne und spätsommerlichen Temperaturen begonnen.

Die Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage auf Mallorca: Am Samstag scheint fast überall die Sonne, nur im Süden der Insel ziehen vereinzelt dichtere Wolkenfelder durch. Die Temperaturen erreichen 25 Grad im äußersten Westen und Osten Mallorcas, der Rest der Insel kommt auf angenehme 26 Grad. Gleiches Bild am Sonntag: Viel Sonne, vereinzelt Wolken und Temperaturen bis 26 Grad. Besonders angenehm im Moment: Die Nachttemperaturen. Vielerorts kann man die Klimaanlage mittlerweile ausmachen, denn das Quecksilber im Thermometer sinkt auf 14 Grad in Ses Salines, 15 Grad in Llucmajor, Manacor, Porto Cristo und Santanyí, 17 Grad in Sóller, Pollença und Alcúdia und 18 Grad in Palma, Calvià und Andratx. Die neue Woche beginnt auf Mallorca ebenfalls mit viel Sonne. Ab Montag wird es tagsüber langsam wärmer, sodass an diesem Tag dann bis 27, am Dienstag und Mittwoch sogar 28, stellenweise auch 29 Grad erreicht werden können. Sprich: Die ganze Woche herrscht auf Mallorca bestes Strandwetter. Gut, dass das Meer rund um die Insel immer noch etwa 26 Grad war ist. Während der Montag und der Dienstag in dieser Woche auf Mallorca die sonnigsten Tage sein dürften, können am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wieder vereinzelt Wolkenfelder durchziehen. Es bleibt aber trocken und freundlich.