Ein Feuerwehrmann hat in einem Lokal auf Mallorca für viel Ärger gesorgt. Nachdem der Brandschützer an einem Nachmittag seine Schicht beendet hatte, verließ er die Feuerwache in Palma in seiner Berufskleidung und fuhr zu einem Café in Sa Cabaneta in Nähe seines Heimatortes Marratxí.

In dem Lokal begann der Mann, der immer noch seine Uniform trug und bereits alkoholisiert war, einen handfesten Streit mit mehreren Gästen der Gaststätte, der dann sogar in einer Schlägerei eskalierte. Der Gastwirt nahm Notiz von dem Handgemenge und rief die Polizei. Bevor die Beamten der Lokalpolizei jedoch eintrafen, hatte sich der Unruhestifter bereits davongemacht. Als die Polizisten die Gaststätte wieder verließen, suchte der Feuerwehrler erneut die Bar auf, um seine Konflikte zu klären und die offenen Rechnungen mit den Gästen zu begleichen. Als eine andere Polizeistreife erneut an dem Lokal vorbeikam, konnte der Mann letztendlich identifiziert und gefasst werden. Doch wurde er auf freien Fuß gelassen, da bei dem Vorfall niemand verletzt wurde. Unter den Anwohnern der Gemeinde hat der besagte Feuerwehrmann bereits einen Ruf als Person, die für Ärger sorgt und sehr konfliktbereit ist. Auch auf der Feuerwehrwache ist der Mann wohlbekannt, und es wurde ihm sogar von der Leitung Hilfe zur Lösung seiner Probleme angeboten.