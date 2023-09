Auch wenn kalendarisch bereits der Herbst Einzug auf Mallorca erhalten hat, steigt das Quecksilber in den kommenden Tagen noch einmal auf sommerliche Temperaturen. Nach aktuellen Prognosen des staatlichen Wetteramtes Aemet kann in einigen Regionen erneut die 30-Grad-Marke geknackt werden. Dazu gibt es viel Sonnenschein und einen fast wolkenlosen Himmel.

Nach einer eher unbeständigen und wechselhaften Woche bleibt das spätsommerliche Wetter der Insel vorerst erhalten. Bereits am Wochenende zeigte sich fast überall auf der Baleareninsel die Sonne. Die Temperaturen lagen zwischen 25 und 28 Grad. Am Sonntag bildeten sich nur in einigen Regionen harmlose Wolkenfelder. Dieser Wettertrend setzt sich in den kommenden Tagen fort. Dann können die Temperaturen sogar noch einmal steigen.

Doch obwohl tagsüber ideales Strand- und Wanderwetter herrscht, wird es nach Sonnenuntergang, wie für diese Jahreszeit üblich, bereits deutlich kühler. Die Werte sinken nachts auf 15 bis 19 Grad herab. Wer sich also auch nach einem sonnigen Tag noch im Freien aufhält, sollte stets eine leichte Jacke bereithalten. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit 26 Grad.

In Spanien wird das spätsommerliche Wetter Ende September als "veranillo de San Miguel" bezeichnet. Dabei handelt es sich meist um die vorerst letzte warme und trockene Periode, bevor eher unbeständiges Wetter auf der Baleareninsel Einzug erhält. Zudem wird passend am 29. September Namenstag des San Miguel Arcángel gefeiert. Ein ähnliches Wetterphänomen gibt es auch im Januar.