Das große Schwitzen ist vorbei. Der Sommer der Superlative hat sich auf Mallorca verabschiedet und mit dem kalendarischen Herbstanfang am Freitag, 23. September, beginnt eine der beliebtesten Reisezeiten. Denn bei angenehmeren Temperaturen lässt sich die Insel gleich viel besser erkunden. MM hat die besten Tipps für Ihren Herbst.

Mallorcas besonderen Herbstfisch probieren

Kennen Sie „Llampuga”? Vor allem im Nordosten der Insel wird im Herbst die Goldmakrele gefangen. Am zweiten Oktoberwochenende können Sie die Delikatesse in Cala Rajada probieren. Über 20 Hotels und Restaurants werden bei der Fisch-Schau dabei sein, jedes von ihnen bereitet den Fisch auf seine eigene Weise zu. Der Eintritt ist frei, die „Mostra de la Llampuga” wird von Freitag, 7. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 9. Oktober, ausgerichtet.

Mallorcas süße Seite entdecken

Wenn Sie gerade auf Diät sind, ist dieser MM-Tipp nichts für Sie. Denn bei der Süßwarenmesse „Fira Dolça” in Esporles können Sie sich durch Mallorcas süße Seite probieren. Ensaimadas und Mandelkuchen kennen wahrscheinlich viele, aber was die Mallorquiner für den süßen Zahn sonst noch so zu bieten haben, sehen Sie am Sonntag, 2. Oktober.

Mallorca von oben erleben

500 Meter über dem Boden schweben, den Sonnenaufgang sehen und einmal eine ganz andere Perspektive auf Mallorca bekommen. Wie wäre es in diesem Herbst mit einer Heißluftballonfahrt? Sie können dabei sogar einen Blick auf die Inseln Cabrera und Menorca erhaschen oder das Tramuntanagebirge sehen. Buchbar sind die durchschnittlich einstündigen Fahrten bei zahlreichen Anbietern, beispielsweise bei „Mallorca Ballons” auf ihrer Internetseite. Im Schnitt kostet ein Ausflug rund 170 Euro, ist ab vier Jahren geeignet und beeinhaltet im Herbst sogar ein kleines Frühstück.

Palmas Hafen von der anderen Seite sehen

Vor der Kathedrale „La Seu” stehen und den herrlichen Ausblick aufs Meer genießen ist sicher großartig, aber mit diesem MM-Tipp werden Sie die Inselhauptstadt bald mit ganz anderen Augen sehen. Nicht nur die Kathedrale, sondern auch den Yachthafen und das Schloss Bellver können Sie bei einer Hafenrundfahrt betrachten. Mehrere Anbieter haben entsprechende Angebote, zum Beispiel „Marco Polo” mit einem einstündigen Trip, der pro Person 13,50 Euro kostet. Tickets gibt es an der Ausflugsmole gegenüber dem Auditorium.

Günstige Hoteldeals buchen

Gerade jetzt locken viele Hotels und Hotelketten auf Mallorca mit Rabatten. Auch die vier RIU-Hotels auf der Insel bieten ihre Übernachtungen bis zu 20 Prozent günstiger an. Vor allem Residenten können sich einmal wie Urlauber fühlen und es sich für ein langes Wochenende gutgehen lassen. Ein Beispiel: Vier Nächte in einem Doppelzimmer im Hotel Riu Concordia an der Playa de Palma von Donnerstag bis Sonntag, 13. bis 16. Oktober, kosten mit Frühstück rund 352 Euro.