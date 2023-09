Bei einem Arbeitsunfall in der Küche einer Bar ist am Montagmittag eine schwangere Frau schwer verletzt worden. Angaben der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ereignete sich der Zwischenfall gegen 12.30 Uhr in Palmas Calle San Vicente de Paul. Die herbeigerufenen Rettungskräfte stabilisierten die Schwangere demnach und lieferten sie anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus ein. Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Medienberichten zufolge kam es am Herd der Küche zu einer Explosion mit hoher Stichflamme. Die Einsatzkräfte gingen nach ersten Ermittlungen davon aus, dass ausgetretenes Gas für das Unglück verantwortlich war. Die schwangere Frau erlitt an Teilen ihres Körpers Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Ob Gefahr für das Ungeborene besteht, darüber gaben die Behörden bislang keine Auskunft.