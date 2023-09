Die Hafenbehörde der Balearen (APB) organisiert erstmals einen Tag der offenen Tür im Hafen von Palma de Mallorca mit einem Programm kostenloser Aktivitäten für die breite Öffentlichkeit. Diese Veranstaltung soll in Zukunft auch in anderen Häfen stattfinden. Stattfinden wird das Event am kommenden Samstag, 30. September.

Der Tag der offenen Tür findet an mehreren Orten statt. Dabei wird es ein breitgefächertes Programm geben: So können Besucher unter anderen die Hafenbereiche, die normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen sind, wie z.B. die Werften oder den Fischereihafen, besuchen. Auch Nautik-Workshops und Dokumentarfilme über die Nachhaltigkeit der Meere sind mit im Programm. Insgesamt gibt es 27 Unternehmen und Institutionen, die für die Veranstaltung mit der Hafenbehörde der Balearen kooperieren.

Der Ort, an dem die meisten Aktivitäten stattfinden werden, ist der "Muelle Viejo" ("Alter Kai"). Das Programm findet hauptsächlich vormittags von 11 bis 14 Uhr statt, aber sowohl am Muelle Viejo als auch am "Muelle de Golondrinas" gibt es auch Aktivitäten am Nachmittag bis in den Abend hinein. Um 12.45 Uhr am Nachmittag wird der Tag der offenen Tür am "Muelle Viejo" durch den Präsidenten der Hafenbehörde, Javier Sanz, und den Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez, eröffnet.

Den ganzen Vormittag über werden Aktivitäten für Kinder- und Jugendliche angeboten, wie zum Beispiel Geschichtenerzählen, sportliche Aktivitäten, 360°-Videos der Häfen, regionale Tänze und vieles mehr. Am Abend findet die Abschlussveranstaltung des Wipe Out Festivals 2023 statt: Bei dem Surf Film Festival können sich die Besucher neben Live-Musik ebenfalls über Kurzfilme über Surfen, Nachhaltigkeit und den Schutz der Meeresumwelt freuen.

Ein weiteres Highlight ist der drittälteste noch in Betrieb befindliche Leuchtturm der Welt, der Leuchtturm von Portopí. Dort werden Führungen durch eine Spezial-Ausstellung angeboten. Hierfür, und für manch andere Veranstaltung, ist jedoch eine Anmeldung erforderlich, die Sie auf der Homepage https://viuelport.es/ durchführen können.

Die Veranstaltung "Port & Festa - Viu el port!" ist eine Initiative, die aus der Absicht heraus entstanden ist, die Beziehungen zwischen der Hafenbehörde und der Stadt zu stärken, das Bewusstsein für die Bedeutung der Hafenaktivitäten zu schärfen und den Hafen und seine Einrichtungen der Öffentlichkeit näher zu bringen.