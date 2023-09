Nach einer Abkühlung vor allem nachts werden die Temperaturen auf Mallorca nicht etwa gleich bleiben, sondern erneut steigen. Laut der Wettervorhersage des staatlichen Wetteramts Aemet für die Insel ist zu erwarten, dass die Mindestwerte bis zum Beginn der kommenden Woche von derzeit 14 auf 20 Grad steigen werden. Am Tag soll vor allem am Wochenende die 30-Grad-Marke örtlich spielend überschritten werden.

In anderen Gegenden von Spanien soll es der Wettervorhersage zufolge noch erheblich wärmer werden: In Andalusien sollen die Werte örtlich – nämlich am Guadalquivir-Fluss – auf 38 Grad steigen. Im Ebro-Tal in Katalonien und Aragonien werden 34 Grad erwartet. Mit einem Rückgang der Temperaturen wird ab Dienstag der kommenden Woche gerechnet.

Momentan ist es noch relativ angenehm auf Mallorca: Am Dienstag war es in Sineu mit 27,8 Grad am wärmsten. Auf den Plätzen folgen Pollença, Porreres und Artà mit jeweils 27,4 Grad. Nicht so warm war es im Osten und Nordwesten der Insel: In Portocolom wurden 25,8 Grad erreicht, in Son Servera waren es 25,6 Grad und in Banyalbufar 25,3 Grad.

Angesichts des Herbstes ist das Meerwasser nicht mehr so warm wie im Juli und August, aber nach wie vor mehr als angenehm: Vor der Cala Major wurden 26 Grad gemessen, das gilt auch für die Playa de Palma. In Cala Millor ist das Meer mit 24 Grad etwas kühler, was auch für die Cala Agulla in Cala Rajada gilt.