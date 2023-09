In der Nacht von Montag auf Dienstag sind zwei Männer im geschätzten Alter zwischen 20 und 25 Jahren im Ferienort Cala d'Or an der Südostküste von Mallorca in eine Immobilie eingebrochen. Sie stahlen diverse Wertgegenstände. In demselben Haus war schon eine Woche zuvor eingebrochen worden, sodass die Mieter der Wohnung Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und Videokameras installiert hatten, die sogar mit ihren Mobilfunktelefonen verbunden waren.

Als die Einbrecher die Kameras entdeckten, schalteten sie sie ab. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten die Mieter bereits die Aufnahmen auf ihren Handys erhalten und gesehen und an die Polizei weitergeleitet. Den Beamten zufolge ist die Vorgehensweise der beiden Räuber trickreich und sehr durchdacht, was darauf schließen lässt, dass es womöglich Wiederholungstäter sind. Derzeit versucht die Guardia Civil, die Täter, die noch nicht gefasst werden konnten, zu identifizieren. Besonders auffallend ist bei dem Fall, dass beide Einbrüche in dem Haus, die in einem zeitlichen Abstand von sieben Tagen verübt worden sind, an einem Montagabend stattfanden. Eine Woche zuvor hatten die Bewohner nach dem Diebstahl die Schranktüren in ihrer Wohnung offen vorgefunden, und es fehlten elektronische Geräte, Schmuck und andere Wertgegenstände.