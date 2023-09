Beamte der Guardia Civil haben am Flughafen auf Mallorca einen etwa 40-jährigen britischen Touristen festgenommen, der beschuldigt wird, auf dem Flug nach Palma die Brustwarzen und den Po eines Flugbegleiters angegrapscht zu haben. Der Vorfall ereignete sich am Freitag auf der Strecke von Newcastle nach Mallorca. Der Flug verlief normal bis zum Zeitpunkt, an dem ein Passagier völlig überraschend von seinem Sitz aufstand und ein Mitglied des Kabinenpersonals in einer äußerst liebenswürdigen Weise ansprach. Was zunächst nach Freundlichkeit und Höflichkeit aussah, entwickelte sich plötzlich zu einem ausgewachsenen sexuellen Übergriff.

Ohne Vorwarnung stürzte sich der Brite auf den Flugbegleiter und begann, dessen Brustwarzen zu berühren und gleichzeitig sein Gesäß anzufassen, und zwar gegen den Willen des Flugbegleiters. Der Steward wehrte, so gut es ging, den korpulenten Mann ab. Zugleich gelang es mehreren Passagieren, den Liebestollen von hinten zu ergreifen und vom Steward wegzuziehen. Sie drängten den Mann auf seinen Platz zurück und hielten ihn dort unter Kontrolle bis zur Landung des Flugzeugs in Palma. Unterdessen hatte der Flugkapitän den Vorfall dem Kontrollturm in Palma gemeldet. Unverzüglich aktivierten die Fluglotsen das für solche Fälle vorgesehene Protokoll, und kaum war das Flugzeug auf dem Rollfeld zum Stehen gekommen, waren auch schon zwei Beamte der Polizei vor Ort. Als die Zivilgardisten dem Passagier eröffneten, er sei wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs festgenommen, da begann der kräftige Brite zu schimpfen und zu schreien. In seiner Wut griff er schließlich die Beamten gewaltsam an, sodass Verstärkung angefordert werden musste, bis der Mann schließlich in Handschellen aus dem Flugzeug abgeführt werden konnte. Nach einem Bericht der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora muss sich der Beschuldigte jetzt wegen sexueller Nötigung, Ungehorsam, Widerstand und Angriff auf die Polizei verantworten. Der Festgenommene wurde am Samstagmorgen vor den Ermittlungsrichter gebracht. Dort erschien der Mann ruhig, war jedoch nicht in der Lage, eine zusammenhängende Darstellung des Geschehens zu geben. Zwischendurch hatte der Brite von einem „Scherz" gesprochen. Nach seiner Anhörung setzte der Richter den Mann unter Auflagen auf freien Fuß. Die Justizverfahren nimmt damit seinen Lauf. Bereits im Juli hatten Beamte der Guardia Civil am Flughafen von Palma einen Mann festgenommen, der während eines Flugs auf die Insel einer Stewardess an den Hintern gefasst haben soll. Der aus Griechenland stammende Tourist hatte die Frau bereits zuvor mit anzüglichen Bemerkungen belästigt. Angekommen auf Mallorca, klickten für ihn die Handschellen.