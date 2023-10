Das ist ein holpriger Start in den Mallorca-Urlaub gewesen: Eine Lufthansa-Maschine musste wegen eines Vogelschlags kurz nach ihrem Abflug umdrehen und wieder auf deutschem Boden landen. Nach nur 20 Minuten lenkten die Piloten den Flug LH1530 Richtung Palma de Mallorca wieder um, da das linke Triebwerk einen Vogel "verschluckt" hatte. Konkret ereignete sich der Vorfall am Freitagmorgen, 29. September, am Flughafen Frankfurt am Main. Das berichtet unter anderem das Portal The Aviation Herald.