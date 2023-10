Wie die Polizei auf Mallorca in einer Presseerklärung mitteilt, wurde am vergangenen Donnerstag ein Mann in Palmas Altstadt festgenommen, dem mehrere Raubüberfälle, Gewaltdelikte und Diebstahl zur Last gelegt werden. Der 48-jährige mit spanischer Staatsangehörigkeit wurde auf dem Fahrrad von einer Streife angehalten. Bei der darauffolgenden Durchsuchung entdeckten die Beamten bei ihm zwei Kreditkarten, die einer Person gehörten, die der Mann im Vorfeld ausgeraubt haben soll.

Ähnliche Nachrichten Überwachungskameras filmen Einbruch in Ferienhaus auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Der besagte Überfall soll sich am 21. September im Stadtteil Son Dameto ereignet haben, wobei der Mann offenbar mit Komplizen vorgegangen war. Hierbei schlugen die Übeltäter einen Touristen zusammen, um ihm anschließend seine Brieftasche mit sämtlichen Kreditkarten und Bargeld zu stehlen. Als das Opfer bereits auf dem Biden lag, sollen ihm die Männer Tritte versetzt haben, sodass der Geschädigte einen Nasenbeinbruch erlitt. Darüber hinaus konnten die Ermittler nachweisen, dass der am Donnerstag festgenommene Mann noch an weiteren Delikten beteiligt war. Ihm wird vorgeworfen, zwei Fahrräder im Wert von jeweils 6000 Euro am Paseo Marítimo in Palma gestohlen zu haben, wobei er dabei von einem Zeugen beobachtet wurde. Zudem soll er am 6. September an einem Einbruch in ein Geschäft im Viertel Coll d'en Rabassa beteiligt gewesen sein.