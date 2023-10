Wer schon einmal in der Innenstadt von Palma de Mallorca unterwegs war, kennt sie vielleicht: die Blumenstände, die sich auf der Allee La Rambla aneinanderreihen. Besonders an Festtagen wie Weihnachten oder am Valentinstag werden die sogenannten "casetas", an denen es frische Blumen gibt, aufgesucht. Doch die Tage einiger der bei Einheimischen und Touristen beliebten Lädchen könnten schon bald gezählt sein. Denn: Die Konzessionen sind schon seit langer Zeit abgelaufen und eine neue Ausschreibung steht bevor. Einige Betreiber bangen deshalb um die Zukunft ihres Geschäftes.

Die Konzessionen wurden vor etwa sechzig Jahren erteilt, gemeinsam mit anderen Betriebserlaubnissen in der Stadt – dazu zählten auch Kioske und Gastro-Betriebe. Doch bereits 2019 endete die Lizenz für einige Etablissements, zu denen auch die Imbiss-Bude "Alaska", die Markthalle des alten Schlachthofes s'Escorxador oder der Markt "Mercat de Camp Redó" in Palmas gleichnamigen Stadtteil gehören. Nach Angaben der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" aber eben auch ein Großteil der insgesamt zehn Blumenständen auf der Rambla, die bereits seit mehreren Generationen von denselben Familie betrieben werden. Die derzeitige Stadtverwaltung hat sich bereits mit den Eigentümern getroffen, um ihnen mitzuteilen, dass eine aktuelle Ausschreibung der zu vergebenen Konzession unmittelbar bevorsteht. Viele der Betroffenen befürchten jetzt, dass eine neue Vergabe Bewerber mit mehr Kapital auf den Plan rufen könnte. Allerdings sollen bei einer Verwaltungskonzession Aspekte wie Tradition, Erfolgsbilanz oder Erfahrung in der Branche berücksichtigt werden. Viele der Blumenhändler auf der Rambla hatten ihre Tätigkeit einst auf der Plaça Major begonnen. Im Laufe der Jahre folgte der Umzug auf die Rambla. Die asphaltierte Allee reicht vom Teatre Principal bis zur Kreuzung der Calle de los Olmos und der Vía Roma. Die von Bäumen umgebene Straße ist allerdings wesentlich kürzer als die gleichnamige Allee in der katalanischen Inselhauptstadt Barcelona. Zur Weihnachtszeit gibt es dort Stände, an denen heißer Glühwein und typische mallorquinische Spezialitäten angeboten werden.