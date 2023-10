Der sommerlich warme Oktober fühlt sich auf Mallorca derzeit wie der Monat Juli vor Jahren an. Die 30-Grad-Marke wurde am Montag an einigen Orten überschritten, etwa in Binissalem (31,5), Llucmajor (30,1) und Porreres (30,6). Auch nachts kann man bequem weiterhin bei geöffneten Fenstern schlafen, ohne eine dickere Bettdecke zu benötigen. In Palma wurden in der Nacht zum Dienstag 21 Grad erreicht, in Banyalbufar, Sóller, Portocolom und Colònia de Sant Pere waren es 20 Grad.

Baleares/Balears, TIEMPO PREVISTO/TEMPS PREVIST, https://t.co/mztElFqRxN pic.twitter.com/2Qs1lOcPw9 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 3, 2023 So soll es laut dem Wetterdienst Aemet auch bleiben: Bis Mittwoch soll die 30-Grad-Marke gerissen werden, danach bleibt es bis mindestens zum Wochenende bei maximal 28 Grad ebenfalls mollig warm. Nachts fallen die Temperaturen bei 17 bis 18 Grad unmerklich frischer aus. Die Sonne lacht fast ungetrübt vom Himmel, das nicht mehr allzu grelle Herbstlicht dürfte Urlauber und Einheimische erfreuen. Rekordwerte für Anfang Oktober wurden unterdessen auf dem spanischen Festland gemessen: Besonders heiß wurde es am ersten Tag des neuen Monats in Badajoz in der Autonomieregion Extremadura (38 Grad) und Montoro bei Córdoba in Andalusien (38,2 Grad). Der letzte Temperaturrekord für Anfang Oktober wurde im Jahr 2014 in Marbella gemessen. Im abgelaufenen Sommer wurden auf Mallorca mehrere Hitzewellen mit Werten über 35 Grad registriert. Auch im vergangenen Jahr war dies so gewesen. Experten führen das alles und auch die jetzigen, ungewöhnlich hohen Temperaturen auf den fortschreitenden Klimawandel zurück.