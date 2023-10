Dicke Luft auf dem "T Golf Calvià" im Südwesten von Mallorca. Der luxuriösen Anlage des Hamburger Unternehmers Heiner Tamsen, der den Platz 2015 kaufte und anschließend vier Jahre lang für ein Vermögen zu einer der exklusivsten Anlagen in Europa umbaute, droht die Schließung. Grund ist die Anzeige eines ehemaligen Mitarbeiters des Clubs im Rathaus von Calviá. Dieser erklärte im Frühjahr diese Jahres, dass der Platz nach Ende der Verschönerungsarbeiten größer ist als eigentlich erlaubt. Daraufhin leitete die Gemeinde ein Verfahren gegen den Betreiber ein. Sollte der Verstoß als gravierend eingestuft werden, droht dem Club der Entzug der Betriebslizenz und damit die Schließung. Die Eigentümer reichten aus diesem Grund am Dienstag einen Antrag auf erneute Prüfung beim Rathaus ein und beantragten die Aussetzung des Verfahrens zum Entzug der Betriebsgenehmigung.



In der Begründung heißt es, dass "die vorgebrachten Behauptungen von der Gemeinde überhaupt nicht geprüft wurden". Ein Gutachten würde zudem bestätigen, dass sich alle ausgeführten Arbeiten mit den jeweils dafür erteilten Genehmigungen decken. Die nach der Endabnahme durch das Baudezernat in Calvià vom Club durchgeführte Vergrößerung der Anlage entspreche weniger als einem Prozent der Gesamtfläche.

Zudem warnte das Management des Golfclubs die Gemeinde, dass eine Schließung der Anlage mit rund 50 Angestellten schwere wirtschaftliche Konsequenzen für die Region nach sich ziehen würde.