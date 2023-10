Auf Mallorca hält das sommerliche Wetter weiterhin an. Schon vor zwei Wochen hatte der sogenannte Altweibersommer, auf Spanisch "veranillo de San Miguel" auf der Baleareninsel Einzug gehalten. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet steigt das Quecksilber in den kommenden Tagen auf bis zu 31 Grad. Auch ein Bad im Mittelmeer ist drin: Die Wassertemperatur liegt derzeit bei 26 Grad.

Der Donnerstag startet in einigen Gebieten der Insel nebelig, im Laufe des Tages setzt sich aber überall die Sonne durch. In der Inselmitte erreichen die Werte 30 Grad, in Küstennähe wird es etwas kühler. Nachts kühlen die Temperaturen auf 14 bis 18 Grad herunter. Auch das Wochenende verspricht viel Sonnenschein bei Tageswerten um die 30 Grad.

In den frühen Morgenstunden können sich sowohl am Samstag als auch am Sonntag stellenweise Nebelbänke bilden. Im Laufe des Tages scheint überall die Sonne. Hin und wieder bilden sich am Wochenende vereinzelt Wolkenfelder, Niederschläge sind aber weiterhin nicht zu erwarten. Ideal also, um den Tag am Strand zu verbringen. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 29 Grad.

Das sommerliche Wetter geht auch in der kommenden Woche weiter. Für die Wochenmitte, passend zum spanischen Nationalfeiertag, der am 12. Oktober gefeiert wird, prognostiziert der spanische Wetterdienst kühlere Temperaturen. Dann sind auch Niederschläge möglich. Allerdings sind diese Angaben noch ungewiss.