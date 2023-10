In Palma de Mallorca hat am Mittwochabend eine wilde Verfolgungsjagd die Menschen in Atem gehalten. Nach einem Unfall im Stadtteil Es Rafal war einer der Beteiligten in einem schwarzen Audi geflohen. In dem Gefährt saßen nach Informationen des Portals "Crónica Balear" eine Frau und ein Mann. Mit hoher Geschwindigkeit fuhren die beiden durch mehrere Straßen des "Barrio".

Ähnliche Nachrichten Wilde nächtliche Verfolgung: Polizei jagt in Palma Auto mit nur drei Rädern Mehr ähnliche Nachrichten Als der Audi auf einer Einbahnstraße in entgegengesetzte Richtung fuhr, nahm ein Fahrzeug der Lokalpolizei die Verfolgung auf. Danach stellte der Fahrer den Pkw ab und floh zu Fuß. Die Beamten holten ihn bald ein, woraufhin sich der Mann heftig wehrte. Im Polizeiauto schlug er wild um sich. später weigerte er sich, sich einem Alkoholtest zu unterziehen. Er verfügte zudem nicht über einen gültigen Führerschein. Mit dem Audi wurde ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt, ein geparktes Moped wurde ebenfalls umgefahren. Zudem wurde eine Schaufensterscheibe zerstört. Der Stadtteil Es Rafal gilt zwar nicht als Problemviertel wie Son Gotleu oder Pere Garau, es handelt sich aber auch nicht um ein Villenviertel.