Mitarbeiter der Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln sowie des Palma-Aquariums haben vor Mallorca 16 junge großgefleckte Katzenhaie ausgesetzt. Unterstützt wurde die Maßnahme auch von Fischervereinigungen aus Formentera und Cala Rajada sowie von der Fährgesellschaft Baleària, wie das Fischereiministerium am Donnerstag mitteilte.

Bei den Tieren handelt es sich um Exemplare der Unterart "Scyliorhinus stellaris". Katzenhaie sind im westlichen Mittelmeer vom Aussterben bedroht. Das Projekt für die Aufzucht und die Aussetzung dieser Fische war im Juni 2021 ersonnen worden. Ziel ist, die Population von Katzenhaien signifikant zu erhöhen. Es handelt sich um die zweite Aussetzung, die erste erfolgte im März vor der kleinen Insel Cabrera.

Der Hai erreicht eine Körperlänge von durchschnittlich etwa 1,3 Metern und kann maximal 1,6 Meter lang werden. Er ist nachtaktiv und verbringt den Tag in der Regel versteckt in Höhlen oder auf dem Meeresboden liegend. Er ernährt sich vor allem von bodenlebenden Fischen, kleineren Haien und wirbellosen Tieren.

Wie andere Katzenhaie ist er eierlegend, wobei das Weibchen dickwandige Eier mit langen Haltefäden an Seetang ablegt. In weiten Teilen Europas wird der großgefleckte Katzenhai kommerziell befischt und als Speisefisch vermarktet. Er ist für den Menschen harmlos und wird in der Roten Liste der gefährdeten Arten der International Union for Conservation of Nature (IUCN) als Art der Vorwarnliste aufgeführt.