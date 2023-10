Auf Mallorca bleibt das Wetter auch an diesem Oktoberwochenende spätsommerlich. Dabei gibt es viel Sonnenschein, kaum Wolken und Temperaturen bis zu 31 Grad. Doch nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet könnte der Altweibersommer, auf Spanisch "veranillo de San Miguel" schon bald vorbei sein.

Die Wettervorhersage für diesen Freitag, den 6. Oktober, kündigt einen leicht bewölkten Himmel an, in den frühen Morgenstunden bildeten sich noch in einigen Regionen Nebelbänke. Im Laufe des Tages setzt sich dann am überall die Sonne durch. Die Temperaturen bleiben unverändert, die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 30 Grad. Nach Sonnenuntergang, der derzeit um 19.23 Uhr stattfindet, sinken die Werte auf 16 bis 18 Grad.

Auch am Samstag und Sonntag bleibt es spätsommerlich warm. Nach Nebelbänken am Morgen wechseln sich tagsüber Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen liegen bei 28 bis 31 Grad. Die neue Woche startet ebenfalls sonnig und freundlich. Wer sich derzeit auf der Insel befindet, sollte das gute Wetter für einen Strandtag oder eine Wanderung nutzen, dabei allerdings besser die Sonnencreme nicht vergessen. Aber Abend wiederum ist es ratsam, stets eine leichte Jacke oder einen Pulli dabei zu haben.

Doch nach aktuellen Prognosen des spanischen Wetteramtes sind die spätsommerlichen Tage auf Mallorca gezählt. Bereits in der kommenden Woche, passend zum spanischen Nationalfeiertag, der am 12. Oktober stattfindet und für viele Insulaner und Festlandspanier ein langes Wochenende bedeutet, wird das Wetter schlechter. Die Temperaturen sinken und es könnte Niederschläge geben. Allerdings betont Aemet, dass eine zuverlässige Wettervorhersage noch nicht möglich ist.