Mitten in einer Wohngemeinschaft in Palma de Mallorca sollen zwei deutsche Männer versucht haben, ihren Mitbewohner zu erstechen. Deshalb sind die beiden von Beamten festgenommen worden. Laut eines Berichts der "Crónica Balear" soll sich der Vorfall am vergangenen Samstag um 2h morgens ereignet haben. Die Beamten wurden von dem mutmaßlichen Opfer, einem Spanier, zu dem Einsatz unweit der Plaça d'Espanya gerufen. Der Mann hatte sich zusammen mit seiner Frau und dem kleinen Sohn in der WG eingemietet. Seine Mitbewohner verweigerten ihm den Zutritt zu der Wohnung. Nachdem die Beamten vermittelt hatten und der Spanier in die Wohnung gegangen war, eskalierte die Situation.

Der Spanier berichtete, dass er von seinen deutschen Mitbewohnern mit Eisenstangen angegriffen worden war. Zudem hatten sie mehrfach versucht, mit einem Messer auf ihn einzustechen. Das Opfer konnte den Messerstichen ausweichen, erlitt jedoch eine oberflächliche Schnittwunde an einem seiner Beine. Insgesamt soll er von fünf Personen angegriffen worden seien, von denen jedoch nur zwei die Verletzungen verursacht hatten. Die Beamten nahmen daraufhin die zwei Deutschen wegen Nötigung und Körperverletzung fest. Um die Hintergründe der Tat zu klären, ermittelt jetzt die Nationalpolizei.