In den frühen Morgenstunden des Samstags hat sich auf Mallorca ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist ein 26-jähriger Mallorquiner ums Leben gekommen, wie die MM-Schwesterzeitung "Última Hora" berichtet. Er war Beifahrer gewesen. Der Fahrer des Autos blieb bei dem schweren Unfall wie durch ein Wunder unverletzt. Die beiden jungen Männer waren um kurz vor 3 Uhr mit dem Auto zwischen Bunyola und Santa Maria in der Inselmitte unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Santa Maria soll der Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen sein.

Der Wagen knallte zuerst in die Leitplanke und stürzte dann vier Meter in die Tiefe. Dabei landete das Auto auf einem privaten Finca-Grundstück. Wie das Nachrichtenportal "Crónica Balear" berichtet, sei ein Bewohner des Hauses wach geworden, "als er den Motor eines rasenden Autos und den anschließenden Aufprall hörte". Er sei zu der Unfallstelle geeilt, um den Opfern zu helfen. Für den 26-jährigen Beifahrer, der aus Lloseta stammen soll, kam jede Hilfe zu spät und er verstarb noch am Unfallort. Die Verkehrseinheit der Guardia Civil de Tráfico hat sich des Vorfalls angenommen und untersucht jetzt, wie es zu dem tödlichen Unglück kommen konnte. Nach aktuellem Ermittlungsstand deutet alles darauf hin, dass der Fahrer des Wagens zu schnell unterwegs gewesen ist. Die Unfallstelle scheint aber bekannt zu sein. Denn wie der Finca-Bewohner nach dem Unfall gegenüber dem Nachrichtenportal "Crónica Balear" mitteilte, hätten sich alleine im vergangenen Jahr fünf solcher Unfälle ereignet, bei denen Autos auf seinem Grundstück gelandet seien, so der Mann.