Das stabile spätsommerliche Wetter mitten im Herbst bleibt Mallorca länger als ursprünglich gedacht erhalten. Bis mindestens zum Freitag ändert sich an der stabilen sonnigen Lage mit Temperaturen bei 28 bis 29 Grad nichts, wie der Dienst Aemet am Montag meldete. Es ist demnach weiterhin viel zu warm auf der Insel.

Für die Einwohner der Balearen ist dies eine besonders gute Nachricht, denn am Donnerstag wird der Nationalfeiertag begangen. Auch der Samstag soll fast wolkenfrei und schön werden, für den Sonntag wurde am Montag eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 55 Prozent vorausgesagt. Dass Herbst ist, merkt man besonders nachts: Die Temperaturen liegen bei 17 bis 18 Grad.

Am Sonntag wurden fast 30 Grad auf der Insel erreicht: Spitzenreiter war Llucmajor mit 29,1 Grad vor Porreres (28,4 Grad), dem Flughafen Palma (28,4), dem Kap Blanc (27,7), Calvià (27,1) und Manacor (26,7). Viele Menschen zog es an die Strände, an der Playa de Muro etwa war es voll, dies aber lange nicht so extrem wie im Juli und August.

Angesichts der hohen Lufttemperaturen ist das Meerwasser rund um Mallorca weiterhin ungewöhnlich warm: An der Playa de Palma sind es derzeit 25 Grad. Dies gilt auch für die meisten anderen Strände der Insel.