Auf Mallorca können Restaurants in Palmas Ausgehviertel La Lonja ihre Öffnungszeiten verlängern. Ab diesem Montag ist es den Betreibern der Lokale gestattet, ihre Terrassen an Wochentagen bis Mitternacht und an Feiertagen bis 0.30 Uhr geöffnet zu haben. Diese neue Regelung hat die Stadtverwaltung in Palma in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Ein vorheriges Gerichtsurteil hatte das Dekret über die vorzeitige Schließung der Terrassen für nichtig erklärt. Im Jahr 2019 war die Belegung der öffentlichen Flächen auf den Zeitraum zwischen 8 Uhr und 23 Uhr reduziert worden. Mallorcas Unternehmerverband CAEB Restauración hatte gegen diese Maßnahme Berufung eingelegt. Palma Verwaltungsgericht hatte damals bereits zugunsten der Gastronomen entschieden und das Dekret für nichtig erklärt, doch das Rathaus wiederum legte dagegen Berufung ein. Daraufhin bestätigte der Oberste Gerichtshof im Mai vergangenen Jahres, dass die Restaurants und Bars im Lonja-Gebiet ihre Terrassen werktags um Mitternacht und freitags, samstags und am Vorabend von Feiertagen um 00.30 Uhr schließen können, anstatt um 23 Uhr, wie es Palmas Rathaus im April 2019 festgelegt hatte. Die damals noch von dem Sozialisten José Hila geführte Stadtregierung beschloss, dieses Gerichtsurteil vorerst nicht umzusetzen. Palmas Stadtverwaltung, die jetzt von der konservativen Volkspartei PP regiert wird, hat noch immer keine gerichtliche Antwort erhalten, aber beschlossen, das Urteil nach Prüfung der gerichtlichen Argumente dennoch umzusetzen. Im Lonja-Viertel, dass in Palma Altstadt in der Nähe des Meeresufers liegt, befinden sich zahlreiche Tapas-Bars, Pizzerien und auch hippe und teilweise hochpreisige Restaurants mit internationaler Küche.