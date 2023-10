Aus Mallorcas bekanntestem, aber auch berüchtigtstem Sturzbach Torrent de Pareis hat am Montag erneut ein Wanderer gerettet werden müssen. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge zog sich ein "Mann zwischen 40 und 50 Jahren" bei einem Sturz derart schwere Verletzungen zu, die einen selbständigen Abstieg unmöglich machten. Rettungsmannschaften der Feuerwehr und Guardia Civil brachten den Verunglückten mit einem Hubschrauber ins Universitätskrankenhaus Ses Espases in Palma. Nach Darstellung der Ärzte ist der gesundheitliche Zustand des Wanderers kritisch.

Wie aus dem Medienbericht weiter hervorgeht, erreichte die Notrufleitstelle 112 kurz nach Mittag ein Anruf, in dem auf die missliche Lage des verunglückten Wanderers hingewiesen wurde. Demnach hatte sich der Mann kurz zuvor bei einem Sturz aus schätzungsweise drei Metern Verletzungen am Kopf zugefügt. Als die Rettungskräfte eintrafen, schlossen sie zudem eine Rückenmarksverletzung nicht aus. Der Verunglückte wurde stabilisiert und umgehend zur Behandlung ins Krankenhaus Son Espases geflogen. Bei Ankunft am Heliport des Krankenhauses erlitt der Mann einen plötzlichen Kreislaufstillstand. Den Rettungskräften gelang es, den Patienten wiederzubeleben und anschließend den Ärzten und Pflegekräften der Intensivstation zu übergeben.