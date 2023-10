Filmreife Straßenszenen auf Mallorcas südlicher Nachbarinsel Ibiza: Im Zentrum der Hauptstadt Eivissa haben am Montagvormittag zwei maskierte Männer einen Befreiungsversuch eines Gefängnisinsassen unternommen. Wie aus einer Meldung von MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, lauerten gegen 11 Uhr in der Calle Aragó zwei bislang unbekannte Täter den Guardia Civil-Beamten auf, die den Häftling in diesem Moment in Handschellen aus einer Zahnarztpraxis eskortierten. Demnach sei es zu einem Handgemenge zwischen den Maskierten und den Sicherheitskräften gekommen. Augenzeugen gaben später zu Protokoll, dass die Angreifer bewaffnet gewesen seien, was die Guardia Civil bislang nicht bestätigte. Zufällig sich in der Nähe aufhaltende Beamte der Nationalpolizei eilten ihren Kollegen zur Hilfe bei und schlugen die beiden Angreifer in die Flucht.

Ähnliche Nachrichten Essen und Wohnung zu teuer: Mallorca-Bewohner will freiwillig ins Gefängnis Nach dem Zwischenfall konnte der Gefangenentransport seine Rückfahrt in die Haftanstalt von Ibiza fortsetzen. Die Polizei hat eine Großfahndung nach den beiden maskierten Männern eingeleitet.