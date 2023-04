In der Gefängnisverwaltung von Palma de Mallorca hat jüngst ein Mann für Aufsehen gesorgt, der darum bat, freiwiliig in Haft zu gehen, ohne eine kriminelle Tat begangen zu haben. In einem Tik-Tok-Video, das durch das Internet geistert, ist eine Stimme zu hören, die sich an einen Beamten richtet. Der Beschäftigte fragt den Mann, ob er heute einrücken müsse. Dieser antwortet, dass er nichts angestellt habe, seine Wohnung und das Essen aber nicht bezahlen könne. Deswegen sei er gekommen. Er wolle lieber drinnen als draußen sein.

Der Mitarbeiter sagt dem Mann dann, dass dieser sich erst einmal einen geneigten Richter suchen müsse, der ihn ins Gefängnis schickt. Daraufhin steht der Besucher auf und sagt, dass er jetzt gehen werde und dem erstbesten, den er auf der Straße trifft, "das Gesicht spalten werde". Er verlässt die Räumlichkeiten. Aus der Gefängnisverwaltung verlautete gegenüber dem Internetdienst "Crónica Balear", dass der Mann sofort angezeigt worden wäre, wenn sich der Vorfall in einem Polizeirevier ereignet hätte. Man glaube, dass es sich womöglich um einen Scherz gehandelt habe. Es könne nicht angehen, dass jeder, der wolle, einfach so die Gefängnisverwaltung besuche. Ähnliche Nachrichten So wenige Häftlinge wie noch nie in Palmas Gefängnis Das Gefängnis von Mallorca ist ein moderner abweisender Bau mit Swimming-Pool und befindet sich neben der Ringautobahn um Palma zwischen den Straßen nach Valldemossa und nach Sóller. In dieser größten Haftanstalt der Balearen sind derzeit etwa 1000 Menschen inhaftiert, zu mehr als 90 Prozent handelt es sich um Männer.