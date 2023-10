Auf Mallorca hat sich erneut ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist ein Motorradfahrer in den frühen Morgenstunden des Mittwochs ums Leben gekommen. Seine Leiche wurde auf der Inca-Autobahn, der Ma-13, gegen 1 Uhr entdeckt. Andere Verkehrsteilnehmer sahen, dass der Motorradfahrer mitten auf der Autobahn lag, und wählten den Notruf. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, konnte sie nur noch den Tod des Mannes feststellen, teilte der balearische Rettungsdienst SAMU 061 bei X, ehemals Twitter, mit. Bisher ist auch nicht klar, wie genau sich der Unfall ereignet haben könnte.

Ob andere Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt gewesen sind, wird jetzt untersucht. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen aufgenommen. Die MM-Redaktion wird diese Meldung laufend aktualisieren und berichten, wenn es in diesem Fall etwas Neues gibt. Erst am Wochenende hatte es einen tödlichen Verkehrsunfall auf Mallorca gegeben.

Dabei war ein 26-Jähriger ums Leben gekommen, der Beifahrer gewesen war. Der Fahrer des Autos blieb bei dem schweren Unfall wie durch ein Wunder unverletzt. Die beiden jungen Männer waren um kurz vor 3 Uhr mit dem Auto zwischen Bunyola und Santa Maria in der Inselmitte unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Santa Maria soll der Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen sein, danach krachte das Auto in ein privates Finca-Gelände.