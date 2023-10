Die sommerlichen Tage auf Mallorca sind gezählt. Nach aktuellen Prognosen des spanischen Wetteramtes Aemet steuert in den kommenden Tagen ein Tiefdruckgebiet auf die Baleareninsel zu. Am Sonntag oder spätestens Montag sollen laut Aemet die Temperaturen auf für die herbstliche Jahreszeit typischen Werte sinken. Auch Niederschläge und Gewitter sind dann möglich.

Wer also derzeit auf Mallorca unterwegs ist, sollte das spätsommerliche Wetter nutzen und noch einmal an den Strand gehen und sich ein erfrischendes Bad im Mittelmeer genehmigen. Die Wassertemperaturen liegen derzeit immer noch bei 26 Grad. Alternativ empfiehlt sich eine Wanderung durch das Tramuntana-Gebirge.

Der Mittwoch startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Vor allem im Nordosten rund um Cala Rajada könnte der Himmel noch bedeckt sein. In den restlichen Regionen der Insel beginnt der Tag sonnig. Im Laufe des Tages klart es aber auch im Nordosten auf. Die Temperaturen liegen bei knapp unter 30 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 17 Grad.

Der Donnerstag (12. Oktober), an dem in Spanien der Feiertag "Fiesta Nacional de España" gefeiert wird, bleibt spätsommerlich warm und sonnig. Auch der Freitag, den viele Insulaner und Residenten als Brückentag für ein langes Wochenende nutzen, bleibt mild und trocken. Am Wochenende setzt sich die Schön-Wetter-Phase fort. Ab Sonntag könnte es dann auf Festland und auch auf den Balearen unbeständig werden. Dann sinken die Temperaturen auf 24 Grad und es kann zu Niederschlägen kommen.

Grund für den Wetterwechsel sind atlantische Sturmböen, die nach Nordspanien und in niedrigere Breitengerade ziehen. Diese werden mit anderen tropischen und subtropischen Tiefs interagieren, die sogenannte "atmosphärische Feuchtigkeitsflüsse" erzeugen. Dabei handelt es sich um relativ schmale Bereiche in der Atmosphäre, die für den größten Teil des horizontalen Transports von Wasserdampf aus den Tropen verantwortlich sind. Diese "Zungen" oder "Förderbänder" bestehen aus hoch konzentrierter Feuchtigkeit, die typischerweise von den Tropen bis in die mittleren Breiten verlaufen und starke Niederschläge hinterlassen. Doch auch bei schlechtem Wetter hat Mallorca einiges zu bieten. MM hat einige Tipps aus den verschiedensten Bereichen zusammengetragen.