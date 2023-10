Passanten, Café-Besucher und Urlauber staunten nicht schlecht, als sie am Mittwochvormittag auf Palmas Prachtmeile Paseo Borne unterwegs waren. Dort standen – in gebügelten Uniformen und mit glänzenden Orden auf der Brust – Vertreter des spanischen Heers, der Marine, der Luftwaffe sowie von Guardia Civil, National- und Lokalpolizei.

Anlass der Veranstaltung war das feierliche Hissen der Nationalflagge anlässlich des am Donnerstag stattfindenden spanischen Nationalfeiertags "Día de la Hispanidad". Und so ertönte um kurz nach 11 Uhr der von der Militärkapelle gespielte Königsmarsch, die spanischen Nationalhymne. Dazu wurde an einem eigens für das Event aufgestellten Flaggenmast die rot-gelb-rote "Bandera Nacional" aufgezogen. Im Anschluss gab es Salutschüsse und eine Kranzniederlegung im Gedenken an die für Spanien gefallenen Soldaten.

Es war das erste Mal seit 2006, dass ein solcher militärischer Akt in Palma stattfand. Einer der Gründe hierfür ist sicher auch die Tatsache, dass auf den Inseln seit Mai wieder eine konservative Regierung an der Macht ist. Auch in viele Rathäuser, darunter in Palma, sind jüngst wieder rechtsgerichtete Politiker eingezogen. So wohnten dem Akt neben Palmas neuem Bürgermeister Jaime Martínez (Konservative Volkspartei PP) und dem ultrarechten Parlamentspräsidenten Gabriel Le Senne (Vox) auch die Vox-Politiker Fulgencio Coll (Ex-General) und Jorge Campos, die Delegierte der spanischen Zentralregierung Aina Calvo und Repräsentanten weiterer Regierungs- und Oppositionsparteien bei.

Der Leiter des Akts und Chef der Streitkräfte auf den Balearen, General Fernando García, sagte: "Wir können stolz sein auf unser Land und auf seine Vielfalt. Und darauf, dass weltweit 500 Millionen Menschen unsere Sprache sprechen."

Der spanische Nationalfeiertag hat seinen Ursprung in der Ankunft von Christoph Kolumbus in der "Neuen Welt" am 12. Oktober 1492. Kolumbus landete an diesem Tag mit seinen drei Schiffen Santa Maria, Niña und Pinta auf einer Insel der heutigen Bahamas. Am Donnerstag finden deshalb im ganzen Land zahlreiche Feierlichkeiten statt. Highlight ist eine große Militärparade in Madrid im Beisein des Königs und der Regierungsspitze.