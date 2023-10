Die Nationalpolizei hat in Mallorcas Hauptstadt Palma einen 36-jährigen Touristen unter dem dringenden Tatverdacht festgenommen, eine Frau sexuell genötigt und möglicherweise vergewaltigt zu haben. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ereigneten sich die Geschehnisse bereits am vergangenen Samstag, in Gewahrsam nahmen die Ermittler den aus Frankreich stammenden Urlauber am Montag.

Nach Aussage der betroffenen Frau, die ebenfalls ihre Ferien auf Mallorca verbrachte, lernte diese die vier männlichen Urlauber in einer Bar nahe der Stierkampfarena in Palma kennen. Was im Verlauf des weiteren Abends geschah, muss dem Medienbericht zufolge nun die Polizei rekonstruieren. Fest steht bislang nur, dass die Frau erst am folgenden Morgen ihr Bewusstsein wiedererlangte – unbekleidet in einem Hotelzimmer, das nicht das ihre war.

Nach dem ersten Schock wandte sich die Frau an die Rezeption des Hotels, um möglicherweise Näheres zu ihrem unerwarteten Aufenthalt in einem fremden Zimmer zu erfahren. Dessen Mitarbeiter informierten daraufhin die Nationalpolizei über das denkwürdige Geschehnis, die umgehend eine Streife schickte. Nach einer ersten Vernehmung fuhren die Beamten das mutmaßliche Opfer einer Sexualstraftat zur gerichtsmedizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Am Montag durchsuchten die Polizeibeamten das besagte Hotelzimmer, in dem sie unter anderem auf den Rucksack der Frau stießen. Dort hielt sich zu diesem Zeitpunkt auch der 36-jährige Franzose auf. Die Beamten nahmen den Mann an Ort und Stelle fest.