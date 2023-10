Auf Mallorca sind bei einem Zusammenstoß im Tramuntana-Gebirge zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich an diesem Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der Landstraße zwischen Pollença und Andratx bei Port d'es Canonge in Richtung Banyalbufar. Die beiden Rennradfahrerinnen waren in einer sechsköpfigen Gruppe unterwegs gewesen.

Ersten Ermittlungen zufolge verlor eine Frau, eine französische Staatsangehörige um die 60, das Gleichgewicht und stieß mit einer ihrer Begleiterinnen zusammen. Durch den Aufprall kamen beide von der Strecke ab, stürzten und prallten gegen einen Felsen. Dabei verletzte sich die 60-Jährige schwer und blieb bewusstlos liegen. Unter anderem erlitt sie bei dem Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma. Bei der anderen Radfahrerin handelt es sich ebenfalls um eine französische Staatsangehörige um die 70 Jahre. Auch sie wurde bei dem Unfall verletzt. Einige Passanten, die den Zusammenstoß beobachtet hatten, hielten an, um sich um die beiden verletzten Frauen zu kümmern, und alarmierten umgehend den Rettungsdienst. Die beiden Radfahrerinnen wurden schließlich in das Universitätsklinikum Son Espases gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.