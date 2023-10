Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine E-Scooter-Fahrerin am Donnerstag in Mallorcas Hauptstadt Palma schwer verletzt worden. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, wollte die Frau auf einem Zebrastreifen gerade die Calle Manacor überqueren, als sie von einem heranfahrenden Auto frontal erfasst wurde. Infolge des Aufpralls blieb die E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt auf der Straße liegen. Ein herbeigerufener Notarzt stabilisierte das Unfallopfer zunächst und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Ersten Informationen der Polizei zufolge wurde die Frau in einem kritischen Gesundheitszustand eingeliefert.

Derweil nahm die Ortspolizei Palma die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf. Nach Darstellung des Medienberichts muss unter anderem geklärt werden, ob die Frau zur Überquerung des Zebrastreifens wie vorgeschrieben ihren Elektroroller schob oder auf diesem entgegen der geltenden Vorschriften fuhr. Zudem gehe die Polizei der Frage nach, ob der Fahrer des Autos die an diesem Abschnitt geltende Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h eingehalten habe. Dazu und zu anderen Sachverhalten will die Polizei in den nächsten Stunden mehrere Augenzeugen befragen. Darüber hinaus unterzogen die Beamten den Autofahrer einem Alkohol- und Drogentest. Dessen Ergebnis steht noch aus.