Der nicht ganz unumstrittene UFC-Kämpfer Conor McGregor verbringt in diesen Tagen einmal mehr seinen Urlaub auf Mallorca beziehungsweise seiner Superyacht. In Begleitung seiner Frau und den gemeinsamen drei Kindern lichtete sich der ehemalige Feder- und Leichtgewichts-Champion für seinen Instagram-Account in den Gewässern Sa Calobras ab. Während seine Frau, die zum vierten Mal schwanger ist, den deutlich gewölbten Bauch präsentiert, posiert der 35-jährige Ire mit geballten Fäusten.

MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" will erfahren haben, dass die Großfamilie McGregor bereits seit drei Tagen auf der Insel weilt. Der UFC-Superstar hat offenbar Gefallen an Mallorca gefunden, bereits im vergangenen Jahr war er an der Seite seiner Familie eingeflogen. Im Ring stand McGregor bereits seit über zwei Jahren nicht mehr. Damals brach er sich im Kampf gegen Dustin Poirier das Bein, seither arbeitet der ehemalige Champion an seinem lang erwarteten Comeback. Für Schlagzeilen sorgt der Exzentriker aber weiterhin, wenn auch außerhalb des Rings. Zuletzt knockte er während einer Auszeit im vierten Spiel der NBA-Finals das Maskottchen der Miami Heat aus. Das Maskottchen, bekannt als Burnie, hatte zur Belustigung der Zuschauer den UFC-Kämpfer zu einem nicht ganz ernst gemeinten Kampf herausgefordert. Dieser ließ sich nicht lange bitten und streckte das Maskottchen mit einem linken Haken krachend zu Boden, dazu gab es noch einen harten Schlag ins Gesicht. Für den Mann unter dem Kostüm endete der Abend im Krankenhaus.