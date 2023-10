Auf Mallorca haben Mitglieder der Plataforma Indignats Ma-10 (Plattform der Empörten Ma-10) am Samstagnachmittag einen Abschnitt der Schnellstraße bei Banyalbufar blockiert, um gegen die illegalen Motorradrennen zu protestieren, die an den Wochenenden regelmäßig im Tramuntana-Gebirge stattfinden.

Die Teilnehmer halten ein riesiges Transparent hoch auf dem geschrieben steht: "Serra de Tramunana, Weltkulturerbe des Lärms und der Straßenkriminalität"

Etwa fünfzig Personen nahmen an dem Protest teil und hielten ein sechs Meter langes Transparent mit der Aufschrift "Serra de Tramunana, Weltkulturerbe des Lärms und der Straßenkriminalität" hoch. Diese Blockade verursachte großen Unmut bei den Verkehrsteilnehmern. Während des Protestes, der fast eine Stunde dauerte, erhielten die Mitglieder der Plattform Morddrohungen, so ein Teilnehmer, der lieber anonym bleiben wollte, gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. "Sie riefen es unter anderem Sachen zu wie: 'Ihr könnt aus dem Gefängnis raus, aber nicht aus dem Friedhof'", so der Teilnehmer des Protestes. Der Betroffene sagte, es habe "Gewaltszenen gegeben, bei denen wir auch geschubst wurden".

Obwohl es sich um eine "bürgerliche und friedliche" Kundgebung handelte, hatten die Mitglieder der Plattform jedoch keine Erlaubnis, die Straße zu blockieren. Die Protestaktion führte zu kilometerlangen Staus und erheblichen Verkehrsbehinderungen. Dies verärgerte die Autofahrer, insbesondere die Motorradfahrer, die sich den Demonstranten entgegenstellten. "Sie schubsten uns und wollten uns überfahren", sagte ein weiterer Teilnehmer der spanischsprachigen Tageszeitung.

Die Plattform beschwerte sich allerdings nicht nur über die illegalen Motorradrennen auf der Serra-Straße, sondern auch über die Balearen-Regierung, von der sie sich mit ihren Anliegen alleine gelassen fühlen. So seien laut der Vereinigung für die kommenden Wochen eine Reihe von Protestaktionen geplant. Die Beschwerden der Demonstranten konzentrieren sich auf mehrfache Verstöße gegen die Verkehrssicherheit, die Umwelt und die öffentliche Gesundheit der Anwohner.

Zudem kritisierte die Vereinigung Veranstaltungen, wie das am vergangene Wochenende veranstalte Autorennen "Pujada al Puig" rund um Mallorcas höchstem Berg Puig Major, von den Zuschauern tonnenweise Abfall in der geschützten Serra hinterlassen wurde. Der Müll am Straßenrand sei immer noch nicht entfernt worden, heißt es seitens der Organisation.