Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Inca sind eine 40-jährige Frau und ihre vier Jahre alte Tochter am Mittwoch schwer verletzt worden. Nach Angaben des Universitätskrankenhauses Son Espases verstarb das Mädchen mittlerweile an den schweren Verletzungen. Laut Polizei auf Mallorca war die Mutter mit ihrer Tochter auf einem Fahrrad mit Kindersitz unterwegs, als gegen 9 Uhr eine Fahrzeughalterin aus bislang nicht genannten Gründen die beiden mit beachtlicher Geschwindigkeit anfuhr. Mutter und Kind seien durch den Aufprall meterweit durch die Luft geschleudert worden, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Dabei hätte die Vierjährige einen Kreislaufstillstand erlitten, der von den rasch eingetroffenen Rettungskräften zunächst mit Erfolg hätte behandelt werden können. Das Kind sei anschließend im "kritischen Zustand" in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Auch dessen Mutter zog sich dem Medienbericht zufolge durch den Sturz schwere Verletzungen, darunter im Bauchbereich und Unterleib, zu. Der Notarzt lieferte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus ein. Weiter teilte die Polizei mit, dass an dem Unfallfahrzeug "erheblicher Sachschaden" entstanden sei.

Die Guardia Civil nahm die Fahrerin des Unfallfahrzeugs in Gewahrsam. Die Frau wurde positiv auf Drogen getestet.