Nicht nur in Frankreich, auch auf Mallorca breiten sich die Bettwanzen inzwischen aus. In der Obdachloseneinrichtung "Ca l'Ardíaca", die sich neben Palmas Krematorium befindet, ist es zu einem Vorfall gekommen. Das berichtete am Dienstag die spanische MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Juan Antonio Juez ist seit mehr als einem Jahr Nutzer von Ca l'Ardíaca, das von der Sozialbehörde von Mallorcas Inselrat verwaltet wird. Gegenüber "Ultima Hora" erzählte er von seiner Erfahrung mit den unangenehmen Bettwanzen: "Wir mussten das Bett kontrollieren und die Laken wechseln. Sie vermehren sich rasant und krabbeln die Wände hoch...". Er beklagte sich darüber, dass nicht viel getan werde, um sie auszurotten. Es ist üblich, dass sich diese wandernden Insekten von Zeit zu Zeit in der Einrichtung ausbreiten, da ihre Vermehrung mit Mobilität verbunden ist und Ca l'Ardíaca ein Ort ist, wo viele Menschen täglich ein- und ausgehen. Um die hartnäckigen Wanzen loszuwerden, wurden dort unter anderem Desinfektionszelte aufgestellt. Dort können Etagenbette und Gegenstände wie Kleidung oder andere Habseligkeiten untergebracht werden. Es ist hingegen nicht möglich, die Einrichtungen zu räuchern, da das Zentrum aufgrund der hohen Besucherzahl nicht geschlossen werden kann. Die ungewöhnliche Verbreitung der Bettwanzen ist nach Ansicht von Experten auf den Klimawandel, die Migration und die große Schwierigkeit zurückzuführen, sie aus Wohnungen zu entfernen. Für die Schädlingsbekämpfung in öffentlichen Räumen sind die Gemeinden zuständig, für Privathäuser muss jeder Mieter selbstständig nach einer Lösung suchen.