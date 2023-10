Auf Mallorca wird am 3. November eine weitere Filiale der deutschen Supermarktkette Aldi eröffnet. Das hatte das Unternehmen an diesem Donnerstag in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Das neue Geschäft befindet sich in der Calle Uruguay, 2 in Palma und wird über eine Verkaufsfläche von mehr als 1100 Quadratmetern und einem Team von 16 Mitarbeitern verfügen. Nach den Eröffnungen in Can Picafort, in der Gemeinde Santa Margalida sowie auf Menorca ist dies bereits die dritte Aldi-Eröffnung auf den Balearen in diesem Jahr.

Insgesamt wird der neue Aldi ein Sortiment von fast 2000 Produkten haben, davon 86 Prozent Eigenmarken und 80 Prozent nationaler Herkunft, auch aus Mallorca und den Nachbarinseln. Darüber hinaus finden die Kunden wöchentliche Angebote für Grundnahrungsmittel und andere Artikel, wie zum Beispiel Kleidung oder Haushaltsware. Weitere Filialen gibt es bereits in der Inselhauptstadt Palma, in Campos, Cala Millor, Calvià, Inca, Manacor und Marratxí sowie auf der Nachbarinsel Ibiza und Menorca. Bis zum Ende des Jahres 2023 wird die Baleareninsel, gemeinsam mit der Autonomen Gemeinschaft Katalonien rund ein Viertel der in Spanien geplanten Aldi-Eröffnungen ausmachen. Insgesamt etabliert sich auch in anderen Regionen Spaniens. Am Mittwoch eröffnete die Supermarktkette ihre erste Filiale in der autonomen Stadt Melilla und baute ihre Präsenz in Kantabrien mit einer neuen Filiale in Camargo (Kantabrien) weiter aus. Außerdem plant das Unternehmen für den 25. Oktober eine dreifache Eröffnung mit Läden in Bétera (Valencia), Madrid und Bilbao.