Madrid, Andalusien, Katalonien, Aragonien, Valencia: viele Regionen in Spanien wurden bereits von Bettwanzen befallen, wenn auch nicht in demselben Ausmaß wie in Frankreich. Und auch vor Mallorca machen die lästigen Insekten keinen Halt: Erst jüngst kam es in der Obdachloseneinrichtung Ca l'Ardíaca in Palma zu Vorfällen mit den Tierchen. Wir verraten Ihnen, wie Sie sie loswerden können, ohne auf giftige Mittel zurückzugreifen, und zwar mit fünf aromatischen Pflanzen, die Sie ganz einfach zu Hause haben können.

Bettwanzen sind rötlich-braune, ovale und flache Insekten, die sich von menschlichem Blut ernähren. Um sie in Schach zu halten, können Sie zu Hause Lavendel aufbewahren. Diese Pflanze ist ein wirksames Mittel zur Abwehr von Insekten, einschließlich Bettwanzen. Der Grund dafür liegt in ihrem stechenden Duft, denn sie gibt giftige chemische Verbindungen ab, die die kleinen Plagegeister verscheuchen. Lavendel gehört zu den aromatischen Pflanzen, die nicht nur Farbe in Ihr Zuhause bringen, sondern auch tödlich für Schädlinge sind. Wie Lavendel wirkt auch die Pfefferminze als Hausmittel. Für die Insekten ist der Zitrusduft dieser Pflanze sehr unangenehm und hilft dabei, wenn Sie Bettwanzen verhindern oder beseitigen wollen. Wenn Sie eine Pflanze zur Abwehr von Bettwanzen haben möchten, ist Minze eine der pflegeleichtesten. Kurkuma ist in den letzten Jahren wegen seiner zahlreichen antioxidativen, entzündungshemmenden, antiviralen und antibakteriellen Eigenschaften in die mediterrane Ernährung aufgenommen worden und wird ebenfalls zur Abwehr von Bettwanzen verwendet. Eukalyptus, ein Heilmittel zur Linderung von Krankheiten wie Erkältungen, ist eine der aromatischen Pflanzen. Sie hilft ebenfalls bei der Bekämpfung der Wanzen, da sie empfindlich auf starke Gerüche reagieren. Zu guter Letzt gibt es noch die Weinraute, die wie der Eukalyptus medizinische Eigenschaften besitzt. Ihr Duft ist ein natürliches Abschreckungsmittel für diese Art von Insekt.