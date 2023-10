Noch ist der vergangene Sturm namens Aline nicht vergessen, da nähert sich schon das nächste Windtief Mallorca. Nach einem warmen und relativ ruhigen Montag ist laut dem Wetterdienst Aemet bereits am Dienstag auf der Insel mit dem neuen Sturm zu rechnen. Wegen hoher Wellen gilt dann am ganzen Tag Warnstufe Gelb.

Nach einem nicht mehr allzu warmen Sonntag mit Höchstwerten um die 24 Grad und Nachttemperaturen bei niedrigen 13 Grad steigt das Quecksilber bis Montag auf 26 Grad an. Nachts geht es wieder auf 18 Grad hoch. Am stürmischen Dienstag bleibt es wegen des mit reichlich Schlammregen durchsetzten Südwestwinds warm, nachts geht es fast auf 20 Grad hoch.

Der Sturm währt nur kurz und soll bereits am späteren Dienstagnachmittag wieder abflauen. Am Mittwoch wird wieder mit mehr Sonne gerechnet, die Höchsttemperaturen gehen jedoch leicht zurück. Im weiteren Verlauf des Monats werden noch weitere Stürme auf Mallorca erwartet.

Der Samstag war alles andere als ein Strandtag: Die Höchsttemperaturen lagen nur relativ knapp über der 20-Grad-Marke. Am mildesten war es mit 23,3 Grad am Flughafen von Palma. Auf Rang 2 folgt das Kap Blanc bei Llucmajor mit 23 Grad vor Artà (22,8Grad), Campos (22,7 Grad) und Manacor (22,6 Grad). In der Serra d'Alfàbia erreichte das Quecksilber nur niedrige 14,1 Grad.