Über die Festnahme eines 27-jährigen Bundesbürgers, der in der Nacht zum vergangenen Freitag an der Playa de Palma auf Mallorca einen Dominikaner mit deutschem Pass erstochen hatte, sind neue Details bekannt geworden. Nach am Montag veröffentlichten Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sagte der Mann "Auge um Auge, Zahn um Zahn", als er von Nationalpolizisten abgeführt wurde.

Der Deutsche befindet sich derzeit im für Festgenommene reservierten Block des Krankenhauses Son Espases. Laut "Ultima Hora" handelt es sich um einen im Viertel bekannten Drogenhändler, der Rauschgift unter anderem in der Schinkenstraße an deutsche Touristen verkaufte. Nach weiteren Informationen des Blattes soll der Mann nicht wie ursprünglich angenommen elfmal, sondern mehr als 20-mal zugestochen haben. Der Dominikaner mit deutschem Pass schuldete dem Täter im Zusammenhang mit Drogengeschäften offenbar 5000 Euro. Daraufhin kam es vor einer Bar in der Llaut-Straße zu dem blutigen Streit, der für den einen Mann tödlich endete. Er wurde später bereits verstorben in einer großen Blutlache auf einem Zebratsreifen gefunden.