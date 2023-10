Ein Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit hat am Samstagmorgen versucht, an einem Supermarkt am Ortsausgang von Palma de Mallorca eine junge Frau zu entführen und sich körperlich an ihr zu vergehen. Das Opfer, das in Begleitung seiner Mutter einkaufen war, befand sich auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug, als es plötzlich und tückisch von dem mutmaßlichen Täter überfallen wurde. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, packte der junge Osteuropäer, der unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand, die Frau gegen seinen Willen am und zerrte es einige Meter weiter zu einem Lieferwagen.

Dabei soll er ihr gesagt haben: "Komm mit mir mit, denn wir werden zusammen viel Spaß haben miteinander." Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Rumänen, der sein Opfer offensichtlich sexuell missbrauchen wollte, und der jungen Frau. Auch die Mutter des Opfers griff in das Handgemenge ein, und schlug mit ihrer Handtasche auf den Täter ein. Ähnliche Nachrichten Messermann vergreift sich an beliebtem Cala-Major-Strand an Frau Mehr ähnliche Nachrichten Die Schreie, die die beiden Frauen von sich gaben, riefen mehrere Passanten auf den Plan, die ihnen sofort Hilfestellung leisteten. Nachdem es den Zeugen gelungen war, den Mann zu bändigen und festzuhalten, wurde die Polizei gerufen. Wenige Minuten später wurde der Aggressor von den Beamten festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte er erst wenige Stunden zuvor eine andere Frau in einem Spielsalon sexuell belästigt. Das Opfer erlitt eine Panikattacke und flüchtete in einen nahegelegenen Supermarkt. Nach der Tat musste das Mädchen in einem medizinischen Zentrum behandelt werden, es hatte Wunden und Blutergüsse von dem Streit davongetragen. Mehrere Zeugen, die von der Polizei vernommen wurden, sagten aus, dass sie gesehen hätten, wie der Verdächtige kurz vor der Tat Drogen konsumiert hatte.